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26 октября, 17:39

Российские силы ПВО за полчаса сбили 12 украинских дронов на Брянской областью

Российские средства ПВО сбили 12 БПЛА ВСУ в небе Брянской области за полчаса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 19.20 до 19.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — сказано в публикации.

Бей своих, чтобы чужие боялись: ВСУ поразили собственный БПЛА, приняв его за российский
Бей своих, чтобы чужие боялись: ВСУ поразили собственный БПЛА, приняв его за российский

Ранее в российском военном ведомстве отчитались об уничтожении за минувшую ночь 17 украинских БПЛА. Восемь из них сбили над брянским регионом, четыре — над Белгородчиной, ещё три — над Курской областью и два — над Орловской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / schusterbauer.com

Юрий Лысенко
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