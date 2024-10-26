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26 октября, 17:57

Самолёты FlyDubai и Air Arabia вынужденно вернулись в РФ из-за запрета Ирана

Пять бортов авиакомпании FlyDubai и один Air Arabia были вынуждены вернуться в аэропорты вылета в России из-за запрета Ирана на полёты сегодняшним утром с 3:46 до 8:30 по Москве. Эту информацию подтвердили в Росавиации.

«Запрет действовал с 3:46 до 8:30 мск. В этот период уже совершавшиеся пять рейсов авиакомпании FlyDubai и один рейс Air Arabia вынужденно вернулись в российские аэропорты вылета (Домодедово, Внуково, Минеральные Воды, Новосибирск и Самара)», цитирует сообщение агентства РИА «Новости».

Запрет был опубликован иранскими властями в целях обеспечения безопасности полётов в воздушном пространстве страны.

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Ранее Life.ru сообщал, что случившаяся ночью атака израильских ВС по территории Ирана застала в небе российские рейсы гражданской авиации, которые пересекали воздушное пространство страны. В тот момент в иранском небе было пять самолётов РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / kbp.spotter

Юрий Лысенко
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