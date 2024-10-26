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26 октября, 07:18

Израильские истребители застигли в небе пять российских самолётов во время авианалёта на Иран

Над Ираном в момент атаки Израиля было пять российских гражданских самолётов

Израильская атака на Иран застигла в небе гражданские рейсы, проходящие над территорией страны. Во время налёта истребителей ЦАХАЛ в воздушном пространстве страны было пять российских гражданских самолётов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar.

Так, над республикой в момент авианалёта всего пролетало около десяти гражданских воздушных судов. Среди них были пассажирские рейсы Екатеринбург—Шарджа (ОАЭ), Казань—Шарджа, Москва—Абу-Даби, Москва—Дубай и Санкт-Петербург—Дубай.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ заявила о завершении операции «Дни покаяния», в ходе которой Израиль обстреливал объекты на территории Ирана. Из-за этого авиасообщение на Ближнем Востоке было заморожено в целях безопасности.

Посольство России доложило об обстановке в Иране после атаки Израиля
Посольство России доложило об обстановке в Иране после атаки Израиля
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / muratart

Владимир Озеров
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