Израильские истребители застигли в небе пять российских самолётов во время авианалёта на Иран

Израильская атака на Иран застигла в небе гражданские рейсы, проходящие над территорией страны. Во время налёта истребителей ЦАХАЛ в воздушном пространстве страны было пять российских гражданских самолётов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar.