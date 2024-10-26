Посольство России доложило об обстановке в Иране после атаки Израиля
Посольство РФ в Иране: Обстановка в стране успокоилась после ударов Израиля
Взрыв в Тегеране. Фото © X / ScharoMaroof
После завершения израильского обстрела иранской столицы и других крупных городов страны российское посольство заявило, что обстановка в Иране нормализовалась. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства России в Тегеране в своём телеграм-канале.
Иранские военные заявили, что в ночь с 25 на 26 октября Израиль провёл обстрел некоторых объектов на территории иранских провинций Тегеран, Илам и Хузестан. Множество целей при этом были сбиты системой ПВО.
«На данный момент обстановка в столице и крупных городах страны спокойная. Посольство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме. Сведения о пострадавших российских гражданах не поступали», — отметили дипломаты.
Ранее армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам в Иране в ответ на массированный обстрел израильской территории Тегераном 1 октября. Сообщалось, что ЦАХАЛ задействовала в ходе атаки новейшие стелс-истребители F-35. Из-за обострившейся вновь обстановки авиасообщение на Ближнем Востоке было парализовано. СМИ отмечают, что Тель-Авив старался разгромить склад с оружием и казарму в Тегеране. После завершения атаки иранская сторона заявила, что Израилю удалось нанести объектам «ограниченный урон».