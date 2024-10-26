Посольство России доложило об обстановке в Иране после атаки Израиля

После завершения израильского обстрела иранской столицы и других крупных городов страны российское посольство заявило, что обстановка в Иране нормализовалась. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства России в Тегеране в своём телеграм-канале.

Иранские военные заявили, что в ночь с 25 на 26 октября Израиль провёл обстрел некоторых объектов на территории иранских провинций Тегеран, Илам и Хузестан. Множество целей при этом были сбиты системой ПВО.