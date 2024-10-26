Украинка, заработавшая состояние на Onlyfans, заплатила налогов на 13 млн гривен

Украинка, зарабатывающая на публикации откровенных фото и видео на Onlyfans, заплатила в бюджет Украины 13,2 миллиона гривен (свыше 30 млн рублей). Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в своём телеграм-канале.

«Органами Государственной налоговой службы Украины привлечена к декларированию гражданка «С», получившая доходы за создание платного контента на интернет-платформе «Only Fans». От гражданки в бюджет поступило более 13,2 млн гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора», — написал Гетманцев.

Он напомнил украинцам, что уклонение от уплаты налогов уголовно наказуемо, а также призвал самостоятельно заниматься декларацией доходов, если те поступили из иностранных источников.