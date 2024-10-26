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26 октября, 19:28

Украинка, заработавшая состояние на Onlyfans, заплатила налогов на 13 млн гривен

Украинка, зарабатывающая на публикации откровенных фото и видео на Onlyfans, заплатила в бюджет Украины 13,2 миллиона гривен (свыше 30 млн рублей). Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в своём телеграм-канале.

«Органами Государственной налоговой службы Украины привлечена к декларированию гражданка «С», получившая доходы за создание платного контента на интернет-платформе «Only Fans». От гражданки в бюджет поступило более 13,2 млн гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора», — написал Гетманцев.

Он напомнил украинцам, что уклонение от уплаты налогов уголовно наказуемо, а также призвал самостоятельно заниматься декларацией доходов, если те поступили из иностранных источников.

На Украине захотели обложить налогами моделей OnlyFans
На Украине захотели обложить налогами моделей OnlyFans

Ранее сообщалось, что на Украине узаконили порносайт PornHub. Таким образом, сервис согласился платить процент налогов от выручки в казну Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

Мария Любицкая
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