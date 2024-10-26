Банан за полтора лимона: Абсурдную инсталляцию выставят на аукционе Sotheby's

Арт-объект итальянского художника Маурицио Каттелана Comedian — банан, приклеенный к стене с помощью скотча, — оценили в 1,5 миллиона долларов и собираются продать на аукционе Sotheby's. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Счастливчик, который расстанется минимум с 1,5 миллиона долларов, приобретёт банан, скотч, сертификат подлинности, а также подробные разъяснения от художника о правильной установке произведения искусства.

Инсталляция была создана ещё в 2019 году. Секрет завидного для бананов долголетия прост — их меняют на свежие каждые несколько дней.