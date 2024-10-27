Чтобы не пожалели: Захарова объяснила, зачем Зеленскому офицеры-иностранцы в ВСУ
Захарова: Иностранные офицеры в ВСУ будут бросать украинцев на «мясные штурмы»
Разрешающий нанимать иностранцев на посты офицеров в ВСУ закон, подписанный Владимиром Зеленский, нужен, чтобы иностранные командиры не жалели украинских солдат во главе подразделений. Так инициативу Киева интерпретировала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.
«Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, позволяющий нанимать иностранцев на офицерские должности в ВСУ. Чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая их на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», — написала дипломат.
Напомним, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий иностранным гражданам и не имеющим гражданства лицам становиться офицерами в ВС Украины. В Раде инициатива получила одобрение ещё 10 октября. До этого иностранцы могли служить в ВСУ только рядовыми и сержантами.
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