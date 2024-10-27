Разрешающий нанимать иностранцев на посты офицеров в ВСУ закон, подписанный Владимиром Зеленский, нужен, чтобы иностранные командиры не жалели украинских солдат во главе подразделений. Так инициативу Киева интерпретировала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, позволяющий нанимать иностранцев на офицерские должности в ВСУ. Чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая их на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», — написала дипломат.