Зеленский разрешил иностранцам становиться офицерами ВСУ
Проходящие военную службу в ВСУ по контракту иностранцы и люди без гражданства отныне смогут занимать офицерские должности в армии. Соответствующий закон 25 октября подписал Владимир Зеленский, сказано на сайте украинского парламента.
Верховная рада одобрила проект нормативного акта ещё 10 октября. До этого боевикам из других государств были доступны лишь посты рядовых и сержантов.
«Кстати, вчера ручки у ОП хватило на подписание ещё двух законов: №11310 об основных принципах государственной климатической политики. Это требование ЕС в рамках Ukraine Facility Plan. И №12023, позволяющий иностранцам и людям без гражданства подписывать контракт и нести военную службу на должностях офицерского состава», — подтвердил депутат Рады Ярослав Железняк.
Украина давно испытывает серьёзные проблемы с офицерским составом, численность которого регулярно сокращается российскими «Искандерами» и «Солнцепёками». Лишь под Курском за последний месяц ВСУ лишились 26 тысяч военных. Не выдерживая прессинга, некоторые бригады противника даже понимают мятежи против командования.
Flickr / President Of Ukraine