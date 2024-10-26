Зеленский разрешил иностранцам становиться офицерами ВСУ

Проходящие военную службу в ВСУ по контракту иностранцы и люди без гражданства отныне смогут занимать офицерские должности в армии. Соответствующий закон 25 октября подписал Владимир Зеленский, сказано на сайте украинского парламента.

Верховная рада одобрила проект нормативного акта ещё 10 октября. До этого боевикам из других государств были доступны лишь посты рядовых и сержантов.