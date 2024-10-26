Хачанов победил австралийца де Минаура и вышел в финал турнира АТР-500

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Его соперником была десятая ракетка мира из Австралии Алекс де Минаур. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу 24-го номера рейтинга из России.

Для выхода в финал состязания Хачанову потребовался всего час и 30 минут. За это время он оформил девять подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету его оппонента всего четыре эйса и один брейк-поинт.