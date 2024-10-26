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26 октября, 20:03

Хачанов победил австралийца де Минаура и вышел в финал турнира АТР-500

Карен Хачанов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / karenkhachanov

Карен Хачанов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / karenkhachanov

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Его соперником была десятая ракетка мира из Австралии Алекс де Минаур. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу 24-го номера рейтинга из России.

Для выхода в финал состязания Хачанову потребовался всего час и 30 минут. За это время он оформил девять подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету его оппонента всего четыре эйса и один брейк-поинт.

За титул чемпиона и призовой фонд в размере 2,38 миллиона евро Хачанов поборется 27 октября. Его соперником станет британец Джек Дрейпер.

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Ранее теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира АТР, уступив американцу Бену Шелтону. Игра запомнилась забавным спором россиянина с судьёй, который оштрафовал спортсмена за нецензурную брань, но получил достойный ответ.

Илья Пушкарев
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