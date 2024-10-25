«Как можно?»: Российский теннисист устроил судье прожарку и вылетел с турнира

В швейцарском Базеле состоялся матч 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) между россиянином Андреем Рублёвым и американцем Беном Шелтоном. Седьмая ракетка мира уступила 23-му номеру в мировом рейтинге со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 4:6.

Во втором сете олимпийский чемпион 2020 года устроил спор с судьёй, который оштрафовал россиянина за нецензурную брань из-за непринятой подачи Шелтона. Рублёв возмутился, что все спортсмены разговаривают с собой во время неудачных эпизодов. Арбитр согласился с доводами, но санкции не снял.

«Вот скажи мне, когда у тебя в жизни возникает напряжённая ситуация, как можно не реагировать? Ты в пробке стоишь, тебя подрезает какой-нибудь идиот, ты говоришь: «О, ты отличный парень»?» — завершил дискуссию теннисист.

Поражение в матче лишило Рублёва шанса на выход в полуфинал турнира, призовой фонд которого составляет 2,38 миллиона евро. Шелтон же сыграет с французом Артюром Фисом.