Мурат Гассиев нокаутировал Кема Юнгквиста в главном поединке турнира в Ереване
Мурат Гассиев в поединке с Кемом Юнгквистом. Обложка © Telegram / Murat “IRON” Gassiev
Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе российский боксёр Мурат Гассиев одержал победу над датским спортсменом Кемом Юнгквистом в поединке, прошедшем в Ереване.
Бой завершился в пятом раунде, когда Гассиев отправил соперника в нокаут. Для 31-летнего россиянина, который не выходил в ринг полтора года, эта победа стала 31-й в профессиональной карьере, из которых 24 — нокаутом. На данный момент он потерпел лишь два поражения. Для 34-летнего Юнгквиста это поражение стало первым после 18 побед, 11 из которых завершились досрочно.
Мурат Гассиев в поединке с Кемом Юнгквистом. Видео © Telegram / Murat “IRON” Gassiev
Эта схватка стала главным событием турнира «Ночь чемпионов IBA».
Ранее зрелищную победу на турнире UFC 308 одержал и россиянин Шарабутдин Магомедов. За несколько секунд до окончания второго раунда он отправил своего соперника Армена Петросяна в технический нокаут.