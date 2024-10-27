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26 октября, 21:12

Мурат Гассиев нокаутировал Кема Юнгквиста в главном поединке турнира в Ереване

Мурат Гассиев в поединке с Кемом Юнгквистом. Обложка © Telegram / Murat “IRON” Gassiev

Мурат Гассиев в поединке с Кемом Юнгквистом. Обложка © Telegram / Murat “IRON” Gassiev

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе российский боксёр Мурат Гассиев одержал победу над датским спортсменом Кемом Юнгквистом в поединке, прошедшем в Ереване.

Бой завершился в пятом раунде, когда Гассиев отправил соперника в нокаут. Для 31-летнего россиянина, который не выходил в ринг полтора года, эта победа стала 31-й в профессиональной карьере, из которых 24 — нокаутом. На данный момент он потерпел лишь два поражения. Для 34-летнего Юнгквиста это поражение стало первым после 18 побед, 11 из которых завершились досрочно.

Мурат Гассиев в поединке с Кемом Юнгквистом. Видео © Telegram / Murat “IRON” Gassiev

Эта схватка стала главным событием турнира «Ночь чемпионов IBA».

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Артём Гапоненко
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