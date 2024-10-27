Мурат Гассиев нокаутировал Кема Юнгквиста в главном поединке турнира в Ереване

Бой завершился в пятом раунде, когда Гассиев отправил соперника в нокаут. Для 31-летнего россиянина, который не выходил в ринг полтора года, эта победа стала 31-й в профессиональной карьере, из которых 24 — нокаутом. На данный момент он потерпел лишь два поражения. Для 34-летнего Юнгквиста это поражение стало первым после 18 побед, 11 из которых завершились досрочно.