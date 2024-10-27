Передаётся по наследству: Врач объяснил, почему мужчины заикаются чаще женщин

Учёные до сих пор точно не установили точную причину возникновения заикания. Известно лишь, что у людей с таким нарушением речи по-иному работают некоторые области головного мозга. Однако это заболевание излечимо, рассказала РИАМО логопед Алла Шеленцова.

Врач напомнила, что от заикания в своё время страдали Уинстон Черчилль, Эд Ширан и даже Брюс Уиллис, но со временем они смогли преодолеть недуг. Современные методики, основанные на дыхательных практиках или использовании устройств для изменения восприятия голоса, способны существенно сгладить речь. Однако выбором подходящей стратегии лечения должен заниматься логопед.

«Мужчины заикаются в три-четыре раза чаще, чем женщины. Точные причины этого различия пока не изучены, но генетические и нейробиологические факторы играют важную роль. Генетика вообще является значимым фактором: заикание нередко передаётся по наследству. Например, если в семье есть родственники с этим расстройством, вероятность его появления у ребёнка возрастает», — отметила Шеленцова.

Также сила заикания зависит от окружающих человека обстоятельств. Если он часто оказывается в стрессовых ситуациях, качество речи ухудшается. И напротив, поддержка близких или медитации наедине с собой стабилизируют состояние.