Логопед из центра Минздрава развеяла мифы о заикании: Не всё из-за испуга

22 октября — Международный день заикающихся людей. Логопед Федерального детского реабилитационного центра «Кораблик» Минздрава России Наталья Платонова рассказала Life.ru, почему появляется заикание и можно ли от него избавиться.

По словам эксперта, заикание может возникнуть вследствие разных причин, вызывающих перенапряжение процессов возбуждения или активного торможения, подвижности нервных процессов путём образования «патологического условного рефлекса». Заикание принято делить на две основные группы: невротическое, или, как ещё его называют, логоневроз, и неврозоподобное (органическое).

Почему люди заикаются

Основной причиной логоневроза может стать психотравма, например испуг, вызванный животными, транспортными авариями, сильными звуковыми раздражителями, нетактичное поведение педагогов и других взрослых, подражание речи заикающегося близкого родственника.

Причинами неврозоподобного (органическое) заикания чаще всего является внутриутробное поражение центральной нервной системы (головной мозг) ребёнка или родовая травма. Заикание у таких детей возникает постепенно и без видимых причин.

К неблагоприятным факторам как для развития заикания, так и для развития речи ребёнка в целом относятся: отягощённая наследственность;

осложнённое протекание беременности и родов у матери (в данном случае речь не идёт об органическом поражении головного мозга, но данный факт может неблагоприятно сказаться на состоянии нервной системы);

частые и тяжёлые заболевания;

перегрузка ребёнка речевым материалом или раннее обучение малыша чтению и письму.

Можно ли избавиться от заикания во взрослом возрасте

По словам Платоновой, само по себе заикание как вид речевого расстройства устранимо, но не каждому заикающемуся удаётся его полностью преодолеть. Всё будет зависеть от каждого конкретного случая (от возраста пациента, продолжительности, индивидуальных особенностей, условий, в которых находится пациент, правильности коррекционного воздействия и многих других). Но чем раньше заикающийся обратится к специалистам, тем больше шансов преодолеть данное нарушение. Так, эксперты отмечают, что наиболее полные и устойчивые результаты в преодолении заикания достигаются у детей дошкольного возраста.

Если напугать человека, он будет заикаться всю жизнь — правда ли это?

По словам логопеда, это совсем не обязательно. Во-первых, не каждый человек, испытав испуг, пусть даже очень сильный, начнёт заикаться. Иначе заикалось бы уже всё население нашей планеты.

«Испуг может случиться у разных людей одновременно: например, группа детей попала в аварию. Из данной группы у одного ребёнка на фоне стресса возникнет заикание, другие обойдутся испугом. Как мы говорили ранее, всё будет зависеть от благоприятных и неблагоприятных в процессе развития ребёнка факторов», — объяснила специалист.