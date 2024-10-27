Илон Маск допустил вымирание человечества подобно динозаврам

Человечество рискует повторить печальную судьбу динозавров, если не начнёт осваивать другие планеты для сохранения цивилизации. Об этом на встрече в поддержку Дональда Трампа заявил основатель SpaceX Илон Маск.

Миллиардер подчеркнул, что в истории Земли было множество катастроф, которые приводили к массовому вымиранию всего живого. Какие-то катаклизмы ещё ожидают нас в будущем, уверен бизнесмен.

«Продолжительность жизни цивилизации будет гораздо больше, если мы будем многопланетным видом», — закончил мысль Маск.