Илон Маск допустил вымирание человечества подобно динозаврам
Маск призвал человечество стать многопланетным видом ради спасения цивилизации
Человечество рискует повторить печальную судьбу динозавров, если не начнёт осваивать другие планеты для сохранения цивилизации. Об этом на встрече в поддержку Дональда Трампа заявил основатель SpaceX Илон Маск.
Миллиардер подчеркнул, что в истории Земли было множество катастроф, которые приводили к массовому вымиранию всего живого. Какие-то катаклизмы ещё ожидают нас в будущем, уверен бизнесмен.
«Продолжительность жизни цивилизации будет гораздо больше, если мы будем многопланетным видом», — закончил мысль Маск.
Одним из пригодных для жизни космических тел может оказаться спутник Юпитера Европа. 15 октября к ней был запущен автоматический зонд, которому предстоит изучить состав и условия на поверхности планеты. Аппарат достигнет пункта назначения лишь к 2030 году.
Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO