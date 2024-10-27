Глава МИД Финляндии назвала условие неминуемого падения Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призывает страны Евросоюза больше инвестировать в оборону и меры по сдерживанию России. Во время интервью немецкой медиагруппе Funke глава МИД заявила, что от президента РФ Владимира Путина якобы можно ожидать «всего».

По мнению Валтонен, странам Европы нужно повзрослеть. Министр уверена, что прекращение поставок западного оружия Киеву приведёт не к окончанию конфликта, а к краху Украины.

«Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, я могу сказать только одно: это не приведёт к окончанию войны, это приведёт к концу Украины», — заявила глава МИД Финляндии.