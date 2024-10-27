Глава МИД Финляндии назвала условие неминуемого падения Украины
Глава МИД Финляндии: Прекращение поставок оружия приведёт к концу Украины
Элина Валтонен. Фото © Wikipedia/Lauri Heikkinen
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призывает страны Евросоюза больше инвестировать в оборону и меры по сдерживанию России. Во время интервью немецкой медиагруппе Funke глава МИД заявила, что от президента РФ Владимира Путина якобы можно ожидать «всего».
По мнению Валтонен, странам Европы нужно повзрослеть. Министр уверена, что прекращение поставок западного оружия Киеву приведёт не к окончанию конфликта, а к краху Украины.
«Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, я могу сказать только одно: это не приведёт к окончанию войны, это приведёт к концу Украины», — заявила глава МИД Финляндии.
Ранее Валтонен рассказывала, что Запад устал от украинского конфликта и хочет мира. По словам дипломата, поддержка Украины измотала их и опустошила бюджеты государств. При этом глава МИД Финляндии также призвала усилить помощь Киеву и подчеркнула, что конфликт на Ближнем Востоке лишь отвлекает Запад.