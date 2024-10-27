22-летний внук Николая Караченцова унаследовал внешность и манеры знаменитого деда

Единственный сын Николая Караченцова рассказал, каким вырос старший внук актёра Пётр. По словам Андрея Караченцова, 22-летний юноша является полной копией знаменитого дедушки, пишет kp.ru.

Наследник артиста заявил, что Пётр похож на деда не только внешне, но и внутренне. Молодой человек обладает похожими манерами и походкой, так же жестикулирует. Однако по стопам деда парень не пошёл. Свою жизнь с актёрской профессией он явно связывать не собирается.

С детства Пётр увлекается математикой и в 5-летнем возрасте уже мог умножать в уме двузначные числа. На данный момент внук Караченцова и Людмилы Поргиной учится в МФТИ на факультете прикладной математики и информатики.

«Я рад, что сын нащупал свой путь. В этом плане я придерживаюсь стратегии своего папы — не навязать ребёнку авторитет, а дать ему карт-бланш, возможность выбора», — сказал Андрей Караченцов.