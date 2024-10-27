Основатель Readovka перенёс срочную операцию после несчастного случая под Смоленском
Глава Readovka Костылёв госпитализирован после несчастного случая на Смоленщине
Алексей Костылёв. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Readovka подтвердила, что основатель издания Алексей Костылёв был доставлен в больницу в тяжёлом бессознательном состоянии в Смоленской области, врачам удалось стабилизировать его состояние.
«С Алексеем Костылёвым произошёл несчастный случай во время его рабочего визита в рамках проекта «Многодетные деревни» в Смоленской области. Главе медиахолдинга Readovka оказывают всю необходимую помощь», – сказано в официальном заявлении портала.
Ночью ему провели операцию, врачам удалось стабилизировать его состояние. В настоящее время главу медиахолдинга Readovka готовят к транспортировке в Москву, где он продолжит восстановление под наблюдением врачей, добавило издание. Коллеги призвали не вестись на спекуляции и провокации, обещав делиться всей официальной информацией.
Ранее сообщалось, что 25 октября три человека погибли, ещё восемь пострадали в результате ДТП с тремя легковушками в Волгоградской области. Последствия аварии на дороге ликвидировали 14 специалистов с помощью 6 единиц техники.