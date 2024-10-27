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27 октября, 14:19

Трип за двести: На Ozon скупают «Триган-Д» по поддельным рецептам, чтобы упороться

SHOT ПРОВЕРКА: Россияне используют купленный на Ozon «Триган-Д» как наркотик

На маркетплейсе Ozon продаётся «Триган-Д» — сильнодействующее обезболивающее средство, которое используется многими людьми отнюдь не по назначению. Препарат оказывает значительный наркотический эффект, при этом стоимость одной упаковки — 200 рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Купленный на Ozon «Триган-Д». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Купленный на Ozon «Триган-Д». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Как объяснила телеграм-каналу врач общей практики Мария Беляева, действующие компоненты препарата — дицикловерин и парацетамол. Эта связка снимает сильную боль и спазмы. Однако при приёме в избыточном количестве «Триган-Д» эти таблетки начинают оказывать наркотический эффект, приводя к зависимости и блокировке рецепторов, которые, в свою очередь, вызывают ощущение эйфории и галлюцинации. Это то, что на поверхности, бонусом могут идти сбои в работе печени, конвульсии, лихорадка, галлюциногенный бред, анафилактический шок.

  • Страница препарата «Триган-Д» на Ozon. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА
    Страница препарата «Триган-Д» на Ozon. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА
  • Страница препарата «Триган-Д» на Ozon. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА
    Страница препарата «Триган-Д» на Ozon. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА
  • Страница препарата «Триган-Д» на Ozon. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА
    Страница препарата «Триган-Д» на Ozon. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА

Страница препарата «Триган-Д» на Ozon. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА

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Предполагается, что препарат на Ozon отпускают по рецепту, который попросят предъявить в аптеке при выдаче заказа. Для любителей кайфануть это не стало преградой — в комментариях под товаром множество предложений по подделке рецептов.

Рэпер Slimus предстанет перед судом за пропаганду наркотиков
Рэпер Slimus предстанет перед судом за пропаганду наркотиков

К слову, наркотики и маркетплейсы сопутствуют не так уж и редко — ранее Life.ru рассказывал о том, как 15-летняя сотрудница одного из пунктов выдачи в Москве продавала запрещённые вещества, как говорится, не отходя от кассы — совмещала фасовку товаров с наркокурьерством.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Lomtieva

Юрий Лысенко
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