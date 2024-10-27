Трип за двести: На Ozon скупают «Триган-Д» по поддельным рецептам, чтобы упороться

На маркетплейсе Ozon продаётся «Триган-Д» — сильнодействующее обезболивающее средство, которое используется многими людьми отнюдь не по назначению. Препарат оказывает значительный наркотический эффект, при этом стоимость одной упаковки — 200 рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Купленный на Ozon «Триган-Д». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Как объяснила телеграм-каналу врач общей практики Мария Беляева, действующие компоненты препарата — дицикловерин и парацетамол. Эта связка снимает сильную боль и спазмы. Однако при приёме в избыточном количестве «Триган-Д» эти таблетки начинают оказывать наркотический эффект, приводя к зависимости и блокировке рецепторов, которые, в свою очередь, вызывают ощущение эйфории и галлюцинации. Это то, что на поверхности, бонусом могут идти сбои в работе печени, конвульсии, лихорадка, галлюциногенный бред, анафилактический шок.







Предполагается, что препарат на Ozon отпускают по рецепту, который попросят предъявить в аптеке при выдаче заказа. Для любителей кайфануть это не стало преградой — в комментариях под товаром множество предложений по подделке рецептов.