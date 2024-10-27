«Вошла как волна»: Стало известно о «призрачном» оружии ВСУ против мирных россиян

Жительница курского приграничья рассказала военным следователям СК России, что взрывы в области слышались с 2014 года. Поэтому когда началась атака ВСУ на регион, многие не сразу осознали, что происходит. Люди подумали, что как обычно пошумят, и на этом всё закончится, пишет 360.ru.

«8-го числа начался такой обстрел, что уже я сидела в подвале. Слышу: выход, летит ракета, я её вижу, и она взрывается», — поделилась подробностями курянка.

Женщина рассказала, что живёт около болота, и над ним постоянно летали беспилотники, от которых приходилось прятаться под деревьями и навесами. В регионе пропали связь, электричество и газ. Волонтёры помогали мирным жителям выбраться из опасного места, однако вэсэушники вычисляли машины с людьми и безжалостно атаковали их. В ход шли не просто снаряды и беспилотники, а специальные кассетные боеприпасы, которых во время полёта до цели не видно.

«Я не слышу выхода, вот раз — и все поднялось, гул такой. Мы не видим ни беспилотника, ничего, просто тишина — и все поднимается перед тобой. <…> Водитель уже кричит: «Просто держитесь» — упали, и всё. И он развернулся. В нашу машину вошла как бы волна, потому что её чуточку подбросило, и по машине пошли как камешки», — рассказала жительница Курской области.