Российские силы ПВО уничтожили пять дронов над Белгородской и Курской областями

Украинская армия попыталась нанести удар беспилотниками по объектам в Белгородской и Курской областях, силы ПВО уничтожили пять вражеских дронов. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

«В период с 11.50 до 12.40 (по Москве) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что два украинских беспилотника были сбиты в небе над Белгородской областью и три — над Курской. О разрушениях и пострадавших не сообщается.