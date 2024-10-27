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27 октября, 10:38

Российские силы ПВО уничтожили пять дронов над Белгородской и Курской областями

Украинская армия попыталась нанести удар беспилотниками по объектам в Белгородской и Курской областях, силы ПВО уничтожили пять вражеских дронов. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

«В период с 11.50 до 12.40 (по Москве) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что два украинских беспилотника были сбиты в небе над Белгородской областью и три — над Курской. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Российская ПВО сбила четыре украинских дрона в Орловской и Брянской областях
Российская ПВО сбила четыре украинских дрона в Орловской и Брянской областях

Напомним, украинские боевики не оставляют попыток нанести удар по территории России с использованием беспилотников. Так, два летательных аппарата ВСУ были уничтожены силами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью.

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Татьяна Миссуми
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