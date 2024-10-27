Полиция: В Израиле нейтрализовали водителя грузовика, протаранившего остановку
Место ЧП. Обложка © X / Palestine Highlights
В Тель-Авиве нейтрализовали водителя грузовика, который врезался в автобусную остановку. Обезвредить мужчину смогли местные жители, сообщает местная полиция.
«Присутствовавшие на месте мирные жители открыли огонь по водителю грузовика и обезвредили его», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Израиле неизвестный протаранил автобус, который стоял на развязке Глилот недалеко от базы ЦАХАЛ и штаба Моссада. Есть вероятность, что это был спланированный заранее теракт. По разным данным, пострадали от 24 до 40 человек.