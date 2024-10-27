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27 октября, 11:27

Полиция: В Израиле нейтрализовали водителя грузовика, протаранившего остановку

Место ЧП. Обложка © X / Palestine Highlights

Место ЧП. Обложка © X / Palestine Highlights

В Тель-Авиве нейтрализовали водителя грузовика, который врезался в автобусную остановку. Обезвредить мужчину смогли местные жители, сообщает местная полиция.

«Присутствовавшие на месте мирные жители открыли огонь по водителю грузовика и обезвредили его», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что в Израиле неизвестный протаранил автобус, который стоял на развязке Глилот недалеко от базы ЦАХАЛ и штаба Моссада. Есть вероятность, что это был спланированный заранее теракт. По разным данным, пострадали от 24 до 40 человек.

Наталья Афонина
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