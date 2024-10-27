Иллюзионист Сергей Сафронов потратил на ремонт новой квартиры 15 млн рублей
Сергей Сафронов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / safronov_sergey
Иллюзионист Сергей Сафронов похвастался ремонтом в своей новой недвижимости. Уже три месяца семья живёт в пятикомнатной квартире за 40 млн рублей. А недавно Сафронов завершил ремонт, который обошёлся в 15 млн рублей. Интерьер апартаментов выполнен в светлых тонах, в квартире панорамные окна, а на полу — мраморная плитка.
Также в беседе с журналистами НТВ иллюзионист похвастался, что теперь у него есть собственная гардеробная. Одни только шкафы обошлись в 420 тысяч рублей. Телеведущий признался, что новую квартиру приобрёл в ипотеку, и ежемесячно платит по 130 тысяч рублей. Сафронов мог сэкономить на покупке и продать свою двухкомнатную квартиру в Москве, но не стал этого делать. Иллюзионист планирует передать недвижимость своим детям.
Ранее Life.ru рассказали, что стоимость квадратного метра во «вторичке» в Москве упала до 14 г золота. В сентябре унция золота (более 31 грамма) стоила 246,9 тысячи рублей. Таким образом, один килограмм этого драгоценного металла равнялся сумме около 8,82 млн рублей. За эти деньги в столице сегодня можно купить квартиру во «вторичке» площадью 40 квадратных метров.