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27 октября, 04:00

Это давно устарело: Названы пять антитрендов интерьера, о которых нужно забыть навсегда

Дизайнер Максимова: Признаки роскоши на стенах давно вышли из моды

Разноцветная квартира с большим аквариумом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zakhar Mar

Разноцветная квартира с большим аквариумом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zakhar Mar

Неправильно выбранная мебель, элементы декора и даже отделка могут визуально состарить квартиру. Современный интерьер должен базироваться на минимализме и комфорте, а также индивидуальности оттенков. Главные антитренды 2024 года для Life.ru перечислила дизайнер Елена Максимова.

По словам эксперта, в первую очередь нужно отказаться от некогда популярных признаков роскоши. Венецианская штукатурка, избыточный блеск и декоративные рамы в лаке давно вышли из моды. В топе матовые текстуры и геометрические формы, а среди материалов популярны дерево и камень. Моветоном сейчас будет считаться также использование одного цвета и фактуры для всех помещений. Каждой комнате за счёт оттенка, растений и даже освещения нужно придать свою уникальность. Отдельное внимание стоит уделить мебели. Например, комплект кресло+диван уже не вписывается в современный дизайн.

Такое интерьерное решение было популярным в недавнем прошлом. Но сейчас эта пара уступает место более современным и функциональным вариантам. Например, для большой семьи отлично подойдёт диван с модульной системой, которая позволяет легко менять конфигурацию, адаптируя мебель под нужды и предпочтения всех членов семьи. Также в тренде акцентная мебель: кресла на высоких опорах, лаунж-кресла, пуфы. Выбирайте модели горчичного, светло-бирюзового, бежевого, пудрово-розового цветов для придания интерьеру стиля и оригинальности. Откажитесь от замысловатых форм и фактур в пользу простоты и комфортного использования.

Елена Максимова

Дизайнер компании по изготовлению акцентной мебели и предметов декора Bergenson Bjorn

Такое интерьерное решение было популярным в недавнем прошлом. Но сейчас эта пара уступает место более современным и функциональным вариантам. Например, для большой семьи отлично подойдёт диван с модульной системой, которая позволяет легко менять конфигурацию, адаптируя мебель под нужды и предпочтения всех членов семьи. Также в тренде акцентная мебель: кресла на высоких опорах, лаунж-кресла, пуфы. Выбирайте модели горчичного, светло-бирюзового, бежевого, пудрово-розового цветов для придания интерьеру стиля и оригинальности. Откажитесь от замысловатых форм и фактур в пользу простоты и комфортного использования.
Такое интерьерное решение было популярным в недавнем прошлом. Но сейчас эта пара уступает место более современным и функциональным вариантам. Например, для большой семьи отлично подойдёт диван с модульной системой, которая позволяет легко менять конфигурацию, адаптируя мебель под нужды и предпочтения всех членов семьи. Также в тренде акцентная мебель: кресла на высоких опорах, лаунж-кресла, пуфы. Выбирайте модели горчичного, светло-бирюзового, бежевого, пудрово-розового цветов для придания интерьеру стиля и оригинальности. Откажитесь от замысловатых форм и фактур в пользу простоты и комфортного использования.
Дизайнер рассказала, чего не должно быть на современной кухне
Дизайнер рассказала, чего не должно быть на современной кухне

Немаловажную роль в оформлении интерьера играет и текстиль. Пледы и подушки с мотивирующими фразами, названиями городов и цитатами лучше убрать в дальний ящик. А вот изделия в стиле пэчворк с деталями в виде кисточек, бахромы и кантов, напротив, набирают популярность, отметила специалист.

«Не забывайте о тематическом текстиле, например, с новогодней атрибутикой — это не только украсит ваш дом, но и создаст особую атмосферу и праздничное настроение», — подытожила Максимова.

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Особое внимание проработке дизайна нужно уделить жителям хрущёвок. Так как эти квартиры отличаются скромным метражом, их нельзя визуально сужать тёмными оттенками и занижать потолки массивными подвесными конструкциями.

Ольга Годуненко
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