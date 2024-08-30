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Как не превратить хрущёвку в чулан Гарри Поттера — советы дизайнера

Дизайнер Кузнецова: В хрущёвках стоит отказаться от навесных потолков

30 августа, 05:00
Чулан Гарри Поттера. Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень». Режиссёр Крис Коламбус, сценарист Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Чулан Гарри Поттера. Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень». Режиссёр Крис Коламбус, сценарист Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Обладатели квартир в хрущёвках не могут похвастаться большим метражом. Именно поэтому особенно важно на этапе обустройства и ремонта не допустить ошибок, которые сделают пространство некомфортным для жизни. Чего точно не стоит делать в вашей квартире, Life.ru объяснила дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Навесные потолки и разноуровневые подвесные конструкции

Габариты хрущёвок не отличаются большим метражом, в том числе речь идёт о высоте потолков. Именно поэтому Кузнецова рекомендует отказаться от навесных потолков и декоративных подвесных конструкций, которые сделают пространство менее уютным и просторным. Остановитесь на белёном потолке без излишеств в декоре, а люстры выбирайте плоские и с поворотными механизмами спотов. Так правильное освещение позволит визуально расширить небольшое пространство и добавит уюта.

Тёмные оттенки в отделке

В отделке хрущёвок также стоит отказаться от тёмных и холодных оттенков. Общеизвестно, что окна в таких домах тоже не отличаются большими размерами, поэтому тёмные оттенки ещё сильнее визуально уменьшат пространство при недостаточном дневном освещении. Выбирайте тёплые и светлые оттенки, которые будут придавать пространству дополнительный объём визуально и расширять помещения. Необязательно использовать белый цвет для отделки. Сейчас палитры производителей отделочных материалов настолько широкие, что можно выбрать что-то по душе и кошельку.

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Множество деталей

Не секрет, что множество деталей, а особенно это касается помещений со скромным метражом, визуально нарушает восприятие пространства. Взглядом мы пытаемся уцепиться за всё, и в конечном счёте ощущаем себя как в сувенирной лавке. Дизайнер рекомендует отказаться от слишком открытых полок, фасадов со стеклянными вставками и иными решениями, которые не позволяют до конца скрыть вещи и декор. Стремитесь выбирать для хрущёвок системы с глухими фасадами, а также предусмотреть достаточные системы хранения, где можно расположить всё необходимое. Хорошим решением здесь будет отказ от готовых изделий, которые редко учитывают метраж конкретных помещений, в пользу систем по индивидуальным размерам. Они позволят наиболее эргономично использовать всю имеющуюся, пусть и небольшую, площадь.

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А ранее Life.ru узнал, чего не должно быть на современной кухне. Например, это дизайн из 90-х: большое количество отдельно стоящей техники, фартуки с картинками. Полный список "запретных" вещей вы найдёте в нашем материале.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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