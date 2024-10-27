Бывшая бортпроводница из Приморья взяла две короны на конкурсе «Топ стюардесс»

В Москве прошёл финал международного конкурса красоты «Топ стюардесс». Финалисткой стала бывшая бортпроводница, уроженка Владивостока Снежана Петращук. Она завоевала сразу две короны, пишет kp.ru.

Снежана одержала победу в номинации «Звезда авиации». В этом направлении принимали заявки от девушек, которые уже завершили свою карьеру. В качества подарка победительница получила мерч и картину, а также возможность сняться для обложки авиационного журнала. Кроме того, она стала обладательницей шикарной короны ручной работы.

Также Петращук получила титул «BUSINESS WOMEN» и ещё одну корону. Известно, что она начинала свой путь в профессии бортпроводника более 10 лет назад. За это время она не раз сталкивалась с различными трудностями, например, лётная комиссия не хотела пускать её в рейс из-за дефекта речи. После увольнения красавица пробовала себя в разных сферах: обучалась на визажиста, думала податься в бармены и даже прошла необходимые курсы, но не стала работать. Сейчас она проходит обучение в сфере информационного бизнеса.