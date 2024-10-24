Организатор «Мисс Россия» ответила, как политика влияет на конкурс «Мисс Вселенная»

На конкурсе «Мисс Вселенная» работает команда профессионалов, поэтому он всегда находится вне политики. Об этом на пресс-конференции рассказала директор Национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк. Она заявила, что за 20 лет участия в конкурсе ни разу не сталкивалась с сильным негативным отношением в сторону российской делегации.

«Из опыта предыдущих лет я могу сказать, что у нас не было ни одной сложной ситуации, где нужно было бы как-то готовиться и серьёзно отражать удары других делегаций. Ничего подобного не было. И это говорит о профессионализме команды «Мисс Вселенная», — цитирует Беляк «Лента.ру».