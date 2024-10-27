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27 октября, 13:08

Элита спецназа Британии бесславно сгинула в «братской могиле‎» на Украине

ВС РФ уничтожили элитный отряд спецназа Британии SAS на Купянском направлении

В Харьковской области украинская сторона усилила активность своих диверсантов, при этом на задания отправляются особо опасные наёмники, среди которых поляки и британцы. Более того, российские военные заметили и присутствие бойцов элитного спецназа Великобритании SAS (Special Air Service). Об этом пишет Readovka.

По словам наших солдат, британские наёмники пытаются прорваться в тыл ВС РФ, однако недавно очередная их группа была разбита. Шевроны у ликвидированных военных доказывали, что речь идёт не просто о рядовых отрядах ВСУ, а об элите Вооружённых сил Великобритании.

«Документов с собой у наёмников не было. Но это и неудивительно, поскольку не брать с собой удостоверения личности — нормальная практика для любых диверсантов. И сказать, что эти нашивки принадлежат просто позёрам из рядов ВСУ, нельзя. Дело в том, что это очень специфические знаки различия хоть и известного, но «необычного» подразделения ВС Великобритании», — рассказал один из солдат РФ.

Британский спецназ SAS считается подразделением, которое способно выполнять самые тяжёлые задачи в условиях боевых действий. Однако российская армия смогла переломить хребет иностранной «элите». Присутствие подобных наёмников доказывает тот факт, что против России воюют профессионалы из стран НАТО.

Группа немецких наёмников ВСУ засветилась на одном из участков фронта в ДНР
Группа немецких наёмников ВСУ засветилась на одном из участков фронта в ДНР

Как сообщалось, в июле этого года во время ракетной атаки Российской армии по Одессе погибли 18 бойцов британской Специальной воздушной службы (SAS), ещё 25 были ранены. Помимо британских военнослужащих, потери понесли и бойцы регулярной французской армии. На Западе назвали пугающей статистику потерь в рядах иностранных наёмников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Татьяна Миссуми
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