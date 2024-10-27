В Харьковской области украинская сторона усилила активность своих диверсантов, при этом на задания отправляются особо опасные наёмники, среди которых поляки и британцы. Более того, российские военные заметили и присутствие бойцов элитного спецназа Великобритании SAS (Special Air Service). Об этом пишет Readovka.

По словам наших солдат, британские наёмники пытаются прорваться в тыл ВС РФ, однако недавно очередная их группа была разбита. Шевроны у ликвидированных военных доказывали, что речь идёт не просто о рядовых отрядах ВСУ, а об элите Вооружённых сил Великобритании.

«Документов с собой у наёмников не было. Но это и неудивительно, поскольку не брать с собой удостоверения личности — нормальная практика для любых диверсантов. И сказать, что эти нашивки принадлежат просто позёрам из рядов ВСУ, нельзя. Дело в том, что это очень специфические знаки различия хоть и известного, но «необычного» подразделения ВС Великобритании», — рассказал один из солдат РФ.

Британский спецназ SAS считается подразделением, которое способно выполнять самые тяжёлые задачи в условиях боевых действий. Однако российская армия смогла переломить хребет иностранной «элите». Присутствие подобных наёмников доказывает тот факт, что против России воюют профессионалы из стран НАТО.