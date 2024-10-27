Элита спецназа Британии бесславно сгинула в «братской могиле» на Украине
ВС РФ уничтожили элитный отряд спецназа Британии SAS на Купянском направлении
В Харьковской области украинская сторона усилила активность своих диверсантов, при этом на задания отправляются особо опасные наёмники, среди которых поляки и британцы. Более того, российские военные заметили и присутствие бойцов элитного спецназа Великобритании SAS (Special Air Service). Об этом пишет Readovka.
По словам наших солдат, британские наёмники пытаются прорваться в тыл ВС РФ, однако недавно очередная их группа была разбита. Шевроны у ликвидированных военных доказывали, что речь идёт не просто о рядовых отрядах ВСУ, а об элите Вооружённых сил Великобритании.
«Документов с собой у наёмников не было. Но это и неудивительно, поскольку не брать с собой удостоверения личности — нормальная практика для любых диверсантов. И сказать, что эти нашивки принадлежат просто позёрам из рядов ВСУ, нельзя. Дело в том, что это очень специфические знаки различия хоть и известного, но «необычного» подразделения ВС Великобритании», — рассказал один из солдат РФ.
Британский спецназ SAS считается подразделением, которое способно выполнять самые тяжёлые задачи в условиях боевых действий. Однако российская армия смогла переломить хребет иностранной «элите». Присутствие подобных наёмников доказывает тот факт, что против России воюют профессионалы из стран НАТО.
Как сообщалось, в июле этого года во время ракетной атаки Российской армии по Одессе погибли 18 бойцов британской Специальной воздушной службы (SAS), ещё 25 были ранены. Помимо британских военнослужащих, потери понесли и бойцы регулярной французской армии. На Западе назвали пугающей статистику потерь в рядах иностранных наёмников.
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