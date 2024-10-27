Путин спустит на воду новый атомоход
Путин посетит церемонию спуска на воду атомного ледокола на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит церемонию спуска на воду атомного ледокола «Чукотка». Российский лидер также собирается обратиться к съезду Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Кроме того, в графике российского лидера запланированы переговоры с членами правительства и совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Атомный ледокол «Чукотка» является пятым по счёту универсальным атомоходом серии 22220 («Арктика»). Этот исполин способен проходить льды толщиной в три метра.
Внеочередной XIII съезд ФНПР назначен на 29 октября. У руководства Федерации есть планы по внесению изменений в свой устав.
Атомоход «Чукотка» строили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге с 2020 года. Предыдущий российский ледокол «Евпатий Коловрат» пополнил состав ВМФ в июле этого года. Торжественная церемония проходила тогда в Петропавловске-Камчатском.
Life.ru