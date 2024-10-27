Путин спустит на воду новый атомоход

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит церемонию спуска на воду атомного ледокола «Чукотка». Российский лидер также собирается обратиться к съезду Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Кроме того, в графике российского лидера запланированы переговоры с членами правительства и совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Атомный ледокол «Чукотка» является пятым по счёту универсальным атомоходом серии 22220 («Арктика»). Этот исполин способен проходить льды толщиной в три метра.

Внеочередной XIII съезд ФНПР назначен на 29 октября. У руководства Федерации есть планы по внесению изменений в свой устав.