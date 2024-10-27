Акционер «Чистой линии» может стать банкротом из-за ДТП в Москве

В Москве суд может признать банкротом акционера компании «Чистая линия» Армена Бениаминова, который не может возместить стоимость машины потерпевшей после устроенного им ДТП. Об этом пишет Mash.

Бениаминов устроил гонки на своём Mercedes-Benz по Бутырскому валу два года назад, но влетел в легковушку столичной предпринимательницы, не справившись с управлением. Страховая выплата составила только 365 500 рублей, тогда как независимая экспертиза насчитала ущерба на 686 943 рублей. Потерпевшая подала в суд и Бениаминова обязали заплатить ей 540 000 рублей.

Однако виновник ДТП так и не выплатил эту сумму, ссылаясь на нехватку денег. Тогда бизнеследи обратилась в Арбитражный суд с требованием признать Бениаминова банкротом. Если судья вынесет положительное решение, то имущество акционера «Чистой линии» распродадут, чтобы покрыть ущерб от ДТП.