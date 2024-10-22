Мужа Глюкозы обвинили в махинациях с землёй на 73 млн рублей

Как выяснил телеграм-канал, территорией в Выборгском районе владело АО «Главинвестпроект Санкт-Петербург», которое недавно признали банкротом. Перед подписанием всех бумаг компания успела продать Чистякову землю на Белоостровской улице, однако есть один важный момент. Дело в том, что фирма «Битуби-эстейт» ранее отсудила деньги за эти земли у «Главинвестпроект Санкт-Петербург», но по факту ничего не получила. В связи с этим представители компании пошли в суд с заявлением на Чистякова. По их мнению, продажу провели незаконно, и теперь они требуют вернуть деньги. В первой инстанции «Битуби-эстейт» проиграла, сейчас с делом разбираются в арбитраже.