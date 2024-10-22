«Не нужно злорадствовать»: Слуцкий призвал спасать Глюкозу от наркотиков

Певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову), которая попала в новый скандал из-за наркотиков, необходимо спасать, заявил Life.ru председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Однако, по его словам, прежде чем начать действовать, необходимо быть уверенным в том, что она действительно употребляет запрещённые вещества.

Слуцкий комментирует наркоскандал с певицей Глюкозой. Видео © Life.ru

«Не нужно тут злорадствовать и так особенно это обсуждать в медийном пространстве. Надо помогать! <...> Оказывать помощь надо всячески тем, кому тяжело, и тем, кто хочет от этой пагубной привычки избавиться. Своих не бросаем! В данном случае «свои» — это те, кто готов воспользоваться помощью и вылечиться», — сказал лидер либерал-демократов.