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22 октября, 11:49

«Не нужно злорадствовать»: Слуцкий призвал спасать Глюкозу от наркотиков

Лидер ЛДПР Слуцкий призвал спасать певицу Глюкозу от наркотиков

Леонид Слуцкий, Глюкоза. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Наталья Чистякова-Ионова

Леонид Слуцкий, Глюкоза. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Наталья Чистякова-Ионова

Певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову), которая попала в новый скандал из-за наркотиков, необходимо спасать, заявил Life.ru председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Однако, по его словам, прежде чем начать действовать, необходимо быть уверенным в том, что она действительно употребляет запрещённые вещества.

Слуцкий комментирует наркоскандал с певицей Глюкозой. Видео © Life.ru

«Не нужно тут злорадствовать и так особенно это обсуждать в медийном пространстве. Надо помогать! <...> Оказывать помощь надо всячески тем, кому тяжело, и тем, кто хочет от этой пагубной привычки избавиться. Своих не бросаем! В данном случае «свои» — это те, кто готов воспользоваться помощью и вылечиться», — сказал лидер либерал-демократов.

Слуцкий добавил, что пристрастившиеся к запрещённым веществам люди, вероятно, «заблудились по жизни». Но если они сами хотят выздороветь, то ещё не потеряны для общества, убеждён политик.

Напомним, певицу Глюкозу остановили в аэропорту Шереметьево в наркотическом опьянении. Артистка шла, шатаясь, с трудом держалась на ногах, у неё было искривлено лицо. Сотрудники воздушной гавани заподозрили, что Глюкоза находится под наркотиками, и предложили ей пройти медосвидетельствование, но она отказалась. В итоге суд оштрафовал певицу на пять тысяч рублей. На фоне скандала общественники уже призвали отстранить Глюкозу от сцены.

Адвокат Жорин не исключил, что Глюкозу могут поставить на учёт в наркодиспансер
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Наталья Демьянова
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