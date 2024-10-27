Пара из России задержана на Шри-Ланке

Пара из России была задержана туристической полицией округа Канди центральной провинции Шри-Ланки. Россияне нарушили иммиграционное законодательство, а также пребывали в стране без наличия визы. Об этом пишет газета Daily Mirror.

39-летний мужчина и 32-летняя женщина, являющиеся гражданами РФ, были переданы полицейским округа Канди для дальнейшего разбирательства. Их задержали вечером в субботу в районе Хантана.