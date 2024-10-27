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27 октября, 13:25

Пара из России задержана на Шри-Ланке

На Шри-Ланке задержали двух россиян за отсутствие визы

Пара из России была задержана туристической полицией округа Канди центральной провинции Шри-Ланки. Россияне нарушили иммиграционное законодательство, а также пребывали в стране без наличия визы. Об этом пишет газета Daily Mirror.

39-летний мужчина и 32-летняя женщина, являющиеся гражданами РФ, были переданы полицейским округа Канди для дальнейшего разбирательства. Их задержали вечером в субботу в районе Хантана.

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Ранее двое россиян нарвались на Шри-Ланке на штраф в размере 370 тысяч долларов (36 миллионов рублей). Они поймали на острове 187 ящериц. Этот штраф стал крупнейшим в истории департамента охраны дикой природы страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SvitlanaNiko

Владимир Озеров
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