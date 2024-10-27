10 важных вопросов, которые надо задать ребёнку вечером после работы
Педагог Касимова назвала 10 вопросов, которые надо задать ребёнку вечером
Бывает так, что из-за плотного рабочего графика родителям удаётся нормально поговорить с детьми только вечером. И вместо дежурных вопросов: «Как дела в школе?», «Уроки сделал?», лучше задать действительно важные, посоветовала педагог-психолог Гульфия Касимова.
Она подчеркнула, что доверительные и тёплые отношения между детьми и родителями не возникают сами по себе. Необходимо бережно относиться к личности ребёнка, его потребностям и переживаниям. Следует обращать внимание на настроение любимого чада. Например, не надо лезть к нему с разговорами, если он устал после уроков или хочет есть.
«Дождитесь времени, когда он будет спокоен и расположен к беседе. Лучше пусть этот разговор состоится дома, в комфортной для него обстановке. Не стоит также «выдёргивать» детей из любимых занятий и начинать расспросы. Подождите, когда доиграет, досмотрит любимый мультфильм», — заявила Касимова в беседе с kp.ru.
Когда удобное для разговора время настало, следует сделать акцент на десяти поистине важных вопросах. В их числе «Как ты сегодня?», «Хочешь ли сам рассказать мне о чём-то?», «Что было нового/интересного сегодня?», «Что ты узнал сегодня?», «Чему ты сегодня научился?». Также можно спросить о друзьях, о самом счастливом моменте и неудачах, чем ребёнок гордится и о чём мечтал сегодня. После разговора не забудьте ребёнка поблагодарить за откровенность, добавила эксперт.
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