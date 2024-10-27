«Думал, набросится и укусит»: В Якутске неадекватная квадроберша напугала депутата

В Якутске девушку-квадробера попросили покинуть кафе, так как она напугала депутата. Об этом сообщает SakhaDay.

Депутат городской думы Якутска Ньургун Ефремов рассказал изданию, что инцидент произошёл вечером 22 октября, когда он пил кофе с женой в одном из городских заведений. Когда супруга вышла в туалет, политик услышал низкое рычание и почувствовал за спиной «звериное дыхание». Обернувшись, он увидел девушку лет 20 в чёрной одежде, которая подкрадывалась к посетителю, подражая повадкам кошки.

«Меня как будто обнюхивали со спины. А когда я обернулся, то увидел девушку, одетую во всё черное. Ее дикие глаза были полны ярости. Она зашипела на меня как дикая кошка! Я уже подумал, что она сейчас набросится и укусит меня», — рассказал Ефремов.

Депутат узнал от мужчины за соседним столиком, что это квадробер. Сотрудники кофейни тут же велели девушке покинуть помещение, но она продолжала вести себя как кошка. Ефремов отметил, что её поведение шокировало других посетителей кофейни. Он подчеркнул, что рычание на публике — это не просто проявление подросткового бунтарства, а тревожная тенденция.