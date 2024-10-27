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27 октября, 14:20

Россиянин с сыном спалили машину при попытке сделать красивое фото

В Кировской области отец с сыном сожгли машину в погоне за эпичным кадром

Автомобиль выгорел полностью. Фото © VK / ГУ МЧС по Кировской области

Автомобиль выгорел полностью. Фото © VK / ГУ МЧС по Кировской области

В Кировской области отец с сыном в погоне за красивыми фотографиями заехали на старенькой «Ниве» на силосный курган. Внедорожник идею не оценил и забуксовал. От перегретого выхлопного коллектора сухая солома загорелась — пламя быстро охватило автомобиль и курган.

Фото © VK / ГУ МЧС по Кировской области

Фото © VK / ГУ МЧС по Кировской области

Прибывшие сотрудники МЧС России потушили огонь. Сами кировчане не пострадали, а вот машина выгорела полностью.

Ранее Life.ru рассказал о судьбе троих детей из Курска, которые чуть не погибли в пожаре. Мать малышей ушла в ночной клуб, оставив их дома одних. В какой-то момент один из электрических приборов загорелся. К счастью, старший ребёнок почувствовал запах гари и вывел брата и сестру к соседям. Теперь сотрудники будут систематически контролировать семью на предмет недопущения ненадлежащего исполнения по отношению к детям.

Именинник заживо сгорел в бане, когда отмечал свой день рождения в Подмосковье
Именинник заживо сгорел в бане, когда отмечал свой день рождения в Подмосковье
Алена Пенчугина
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