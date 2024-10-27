Россиянин с сыном спалили машину при попытке сделать красивое фото
В Кировской области отец с сыном сожгли машину в погоне за эпичным кадром
Автомобиль выгорел полностью. Фото © VK / ГУ МЧС по Кировской области
В Кировской области отец с сыном в погоне за красивыми фотографиями заехали на старенькой «Ниве» на силосный курган. Внедорожник идею не оценил и забуксовал. От перегретого выхлопного коллектора сухая солома загорелась — пламя быстро охватило автомобиль и курган.
Фото © VK / ГУ МЧС по Кировской области
Прибывшие сотрудники МЧС России потушили огонь. Сами кировчане не пострадали, а вот машина выгорела полностью.
Ранее Life.ru рассказал о судьбе троих детей из Курска, которые чуть не погибли в пожаре. Мать малышей ушла в ночной клуб, оставив их дома одних. В какой-то момент один из электрических приборов загорелся. К счастью, старший ребёнок почувствовал запах гари и вывел брата и сестру к соседям. Теперь сотрудники будут систематически контролировать семью на предмет недопущения ненадлежащего исполнения по отношению к детям.