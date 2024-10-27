Россиянин с сыном спалили машину при попытке сделать красивое фото

В Кировской области отец с сыном в погоне за красивыми фотографиями заехали на старенькой «Ниве» на силосный курган. Внедорожник идею не оценил и забуксовал. От перегретого выхлопного коллектора сухая солома загорелась — пламя быстро охватило автомобиль и курган.

Ранее Life.ru рассказал о судьбе троих детей из Курска, которые чуть не погибли в пожаре. Мать малышей ушла в ночной клуб, оставив их дома одних. В какой-то момент один из электрических приборов загорелся. К счастью, старший ребёнок почувствовал запах гари и вывел брата и сестру к соседям. Теперь сотрудники будут систематически контролировать семью на предмет недопущения ненадлежащего исполнения по отношению к детям.