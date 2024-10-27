Силуанов назвал «жизненной необходимостью» создание платёжной системы БРИКС

Создание платёжной системы стран БРИКС может стать «жизненной необходимостью» для развития международных расчётов. Об этом сказал министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу … Кого-то устраивает и нынешняя система, но альтернатива всегда лучше, если есть», — пояснил чиновник.

Силуанов уже не первый раз отмечает излишнюю политизированность действующей в мире финансовой системы. По его мнению, давно пора вносить изменения и решать назревшую проблему.