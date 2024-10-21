На Западе бьют тревогу из-за «плана Путина» по разрушению доллара

На саммите БРИКС, которой пройдёт в Казани, президент России Владимир Путин хочет представить план по разрушению долларовой системы. Об этом пишет журнал The Economist.

Было отмечено, что президент РФ стремится предложить создание альтернативной глобальной финансово-платёжной системы, которая поможет укрепить позиции блока и защитить страны от американских санкций. Это позволит наладить более экономичные и оперативные транзакции, что привлечёт развивающиеся экономики.

Запад, между тем, опасается, что этот механизм позволит участникам обойти все ограничения и нарушить многолетнее господство США в мировой финансовой системе, которая была «основой послевоенного порядка». На сегодняшний день мировые национальные резервы, номинированные в долларах, сократились с 70 до 58 процентов.