На Западе бьют тревогу из-за «плана Путина» по разрушению доллара
The Economist: На саммите БРИКС Путин представит план по разрушению доллара
На саммите БРИКС, которой пройдёт в Казани, президент России Владимир Путин хочет представить план по разрушению долларовой системы. Об этом пишет журнал The Economist.
Было отмечено, что президент РФ стремится предложить создание альтернативной глобальной финансово-платёжной системы, которая поможет укрепить позиции блока и защитить страны от американских санкций. Это позволит наладить более экономичные и оперативные транзакции, что привлечёт развивающиеся экономики.
Запад, между тем, опасается, что этот механизм позволит участникам обойти все ограничения и нарушить многолетнее господство США в мировой финансовой системе, которая была «основой послевоенного порядка». На сегодняшний день мировые национальные резервы, номинированные в долларах, сократились с 70 до 58 процентов.
Западные СМИ подчёркивают, что Путин стремится воспользоваться растущим недовольством долларовой системы. Ключевой инициативой является предложение о внедрении цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами. Это даст центральным банкам возможность участвовать в международных транзакциях без необходимости обращаться к банкам-корреспондентам, имеющим доступ к долларовой клиринговой системе в США.
Как уже рассказывал Life.ru, XVI саммит БРИКС стартует завтра, 22 октября, и продлится три дня. Это будет событие исторического масштаба, уверены эксперты. О растущей популярности объединения говорит очередь из десятков государств, что хотели бы присоединиться к экономическому блоку. Вот только сразу всех принять, увы, не получится. Как объяснили в Кремле, объединение просто утратит работоспособность, если присоединит слишком много стран разом.
Life.ru