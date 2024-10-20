В Кремле объяснили, почему в БРИКС не смогут принять всех желающих
Ушаков: БРИКС утратит работоспособность, если примет слишком много стран разом
БРИКС рискует утратить работоспособность и стать аморфной организацией, если сразу примет слишком большое количество участников. Об этом сказал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.
«Было бы нелогично сразу такое огромное количество [государств] принимать в состав объединения, поскольку тогда будет уже не объединение, а какая-то совершенно аморфная структура. Она просто будет неработающей», — объяснил он.
В качестве стран-партнёров в БРИКС сейчас рассматривают 15 государств, добавил Ушаков. Лидеры объединения составят из подходящих по определённым параметрам заявок перечень тех стран, которые могли бы стать партнёрами содружества на первом этапе.
Саммит БРИКС в Казани проведут с 22 по 24 октября. В МИД РФ заявили, что мероприятие станет сенсацией мирового масштаба. Растущее число государств, изъявивших желание примкнуть к объединению, наглядно демонстрирует неугасающий интерес к организации. На саммите ожидают более 20 глав стран. Сегодня в Казань прибыл президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и уже успел провести встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым.
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