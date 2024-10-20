В Кремле объяснили, почему в БРИКС не смогут принять всех желающих

БРИКС рискует утратить работоспособность и стать аморфной организацией, если сразу примет слишком большое количество участников. Об этом сказал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.

«Было бы нелогично сразу такое огромное количество [государств] принимать в состав объединения, поскольку тогда будет уже не объединение, а какая-то совершенно аморфная структура. Она просто будет неработающей», — объяснил он.