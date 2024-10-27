На Шри-Ланке начались массовые проверки россиян

Ланкийские власти начали массовые проверки россиян на предмет законности нахождения на территории островного государства. Несколько человек уже были задержаны. Об этом сообщает посольство РФ на Шри-Ланке в своём телеграм-канале.

Представители российского диппредставительства заявили, что нескольких граждан РФ уже задержали на острове из-за грубых нарушений миграционного законодательства Республики.

«В частности, 25 октября с.г. в районе г.Канди арестована российская семья, которая в течение почти 1 года пребывала незаконно на Шри-Ланке», — сказано в публикации.

Посольство призвало всех российских граждан, пребывающих на Шри-Ланке, проверить свои документы (визы, разрешения на работу и т.д.), чтобы не оказаться в подобной ситуации. Если они окажутся просроченными, следует немедленно доложить об этом ланкийским миграционным органам и российскому диппредставительству.