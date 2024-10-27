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27 октября, 14:07

На Шри-Ланке начались массовые проверки россиян

На Шри-Ланке начали массово проверять россиян на законность нахождения в стране

Ланкийские власти начали массовые проверки россиян на предмет законности нахождения на территории островного государства. Несколько человек уже были задержаны. Об этом сообщает посольство РФ на Шри-Ланке в своём телеграм-канале.

Представители российского диппредставительства заявили, что нескольких граждан РФ уже задержали на острове из-за грубых нарушений миграционного законодательства Республики.

«В частности, 25 октября с.г. в районе г.Канди арестована российская семья, которая в течение почти 1 года пребывала незаконно на Шри-Ланке», — сказано в публикации.

Посольство призвало всех российских граждан, пребывающих на Шри-Ланке, проверить свои документы (визы, разрешения на работу и т.д.), чтобы не оказаться в подобной ситуации. Если они окажутся просроченными, следует немедленно доложить об этом ланкийским миграционным органам и российскому диппредставительству.

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Представители посольства упомянули российскую пару, которая проживала целый год на Шри-Ланке без визы. Ранее Life.ru рассказывал, что ланкийская полиция задержала двух граждан России в районе Хантана за нарушение миграционного законодательства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Iryna Rasko

Владимир Озеров
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