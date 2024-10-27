В США шимпанзе откусила палец сотруднику зоопарка во время кормления

Обезьяна откусила палец сотруднику зоопарка в штате Огайо, когда тот кормил животных. В этот момент один из приматов набросился на смотрителя, сообщает NBC.

Всё произошло в зоопарке Цинциннати. Там карликовый шимпанзе-бонобо прокусил защитную сетку вольера, вцепился в руку мужчине и откусил ему фалангу пальца. Мужчину уже доставили в больницу. Палец ему пришлось ампутировать, за пациентом наблюдают врачи. Причины произошедшего устанавливает руководство зоопарка.