Задержаны двое беглых заключённых из исправительного центра в Забайкалье

В Забайкальском крае силовики задержали двоих из пяти заключённых, которые сбежали из исправительного центра в Нерчинске. Это Юрий Русин и Олег Чекрышев, сообщает Mash. Остальных пока ищут.

Сбежавшие из ИЦ. Фото © SHOT

Первого преступника сотрудники краевого УФСИН схватили в читинском микрорайоне Гвардейский. Беглец не стал оказывать сопротивления и сразу сдался. Второй был задержан по адресу своей регистрации в Благовещенске. Сейчас следствие готовит материалы дела для передачи в суд.