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27 октября, 14:41

Задержаны двое беглых заключённых из исправительного центра в Забайкалье

В Забайкальском крае силовики задержали двоих из пяти заключённых, которые сбежали из исправительного центра в Нерчинске. Это Юрий Русин и Олег Чекрышев, сообщает Mash. Остальных пока ищут.

Сбежавшие из ИЦ. Фото © SHOT

Сбежавшие из ИЦ. Фото © SHOT

Первого преступника сотрудники краевого УФСИН схватили в читинском микрорайоне Гвардейский. Беглец не стал оказывать сопротивления и сразу сдался. Второй был задержан по адресу своей регистрации в Благовещенске. Сейчас следствие готовит материалы дела для передачи в суд.

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Напомним, пятеро заключённых сбежали из исправительного центра в Забайкальском крае. Они были осуждены на принудительные работы в ИЦ-1 города Нерчинска. Ведутся поиски беглецов. Все они проходят по статьям о разбое, грабеже, убийстве.

Обложка ©

freepik / Mateus Andre

Татьяна Миссуми
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