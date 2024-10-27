Задержаны двое беглых заключённых из исправительного центра в Забайкалье
В Забайкальском крае силовики задержали двоих из пяти заключённых, которые сбежали из исправительного центра в Нерчинске. Это Юрий Русин и Олег Чекрышев, сообщает Mash. Остальных пока ищут.
Сбежавшие из ИЦ. Фото © SHOT
Первого преступника сотрудники краевого УФСИН схватили в читинском микрорайоне Гвардейский. Беглец не стал оказывать сопротивления и сразу сдался. Второй был задержан по адресу своей регистрации в Благовещенске. Сейчас следствие готовит материалы дела для передачи в суд.
Напомним, пятеро заключённых сбежали из исправительного центра в Забайкальском крае. Они были осуждены на принудительные работы в ИЦ-1 города Нерчинска. Ведутся поиски беглецов. Все они проходят по статьям о разбое, грабеже, убийстве.
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