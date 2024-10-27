Пять осуждённых сбежали из исправительного центра в Забайкалье

Зэки сбежали из исправительного центра в Забайкалье. По данным SHOT, накануне пять человек, осуждённых на принудительные работы, дали дёру из ИЦ-1 города Нерчинска. Их до сих пор не нашли.

Сбежавшие из ИЦ. Фото © SHOT

Список беглецов, приговорённых к принудительным работам:

Сбежавшие из ИЦ. Фото © SHOT

— Рамиль Бабаев, 36 лет, убийство, срок — 3 года, 8 месяцев. — Андрей Андреев, 27 лет, разбой, срок — 3 года и 5 месяцев. — Николай Куйдин, 38 лет, кража, срок — 2 года и 8 месяцев. — Олег Чекрышев, 41 год, насилие в отношении представителя власти, срок — два года. — Юрий Русин, 42 года, грабёж, срок — 1 год и 10 месяцев.

Сбежавшие из ИЦ. Фото © SHOT