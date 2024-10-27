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27 октября, 13:25

Пять осуждённых сбежали из исправительного центра в Забайкалье

Зэки сбежали из исправительного центра в Забайкалье. По данным SHOT, накануне пять человек, осуждённых на принудительные работы, дали дёру из ИЦ-1 города Нерчинска. Их до сих пор не нашли.

Сбежавшие из ИЦ. Фото © SHOT

Сбежавшие из ИЦ. Фото © SHOT

Список беглецов, приговорённых к принудительным работам:

Сбежавшие из ИЦ. Фото © SHOT

Сбежавшие из ИЦ. Фото © SHOT

— Рамиль Бабаев, 36 лет, убийство, срок — 3 года, 8 месяцев.

— Андрей Андреев, 27 лет, разбой, срок — 3 года и 5 месяцев.

— Николай Куйдин, 38 лет, кража, срок — 2 года и 8 месяцев.

— Олег Чекрышев, 41 год, насилие в отношении представителя власти, срок — два года.

— Юрий Русин, 42 года, грабёж, срок — 1 год и 10 месяцев.

Сбежавшие из ИЦ. Фото © SHOT

Сбежавшие из ИЦ. Фото © SHOT

Примечательно, что побег произошёл в тот же день, что и нашумевший липецкий.

Напомним, шестеро заключённых из ИК-2 сбежали через собственноручно вырытый 60-метровый туннель. Преступники отбывали срок по статьям о сбыте наркотиков, изнасилованиях и педофилии. Пятеро сбежавших были пойманы, шестого ищут. По мнению следствия, у преступников был сообщник в ИК, который прикрывал их во время создания подкопа.

Один подстрелен: Задержанные зэки из липецкой ИК на камеру выдали маршрут побега из России
Один подстрелен: Задержанные зэки из липецкой ИК на камеру выдали маршрут побега из России
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SHOT

Николь Вербер
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