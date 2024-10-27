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27 октября, 18:54

Кайфоменеджера за большие «бабки» ищут работодатели Екатеринбурга

E1.RU: В Екатеринбурге есть вакансия кайфоменеджера на зарплату 150 тысяч рублей

В Свердловской области появились вакансии интересные вакансии — кайфоменеджер, представитель в Китае и спичрайтер. Список необычных профессий с хорошей зарплатой огласил E1.RU.

Одна из вакансий — «кайфоменеджер». Судя по объявлению, этот сотрудник будет заниматься продажей недвижимости. На должность приглашаются сотрудники без опыта, но требуется активная жизненная позиция. Обещанная зарплата — от 150 000 рублей.

Производственная компания в регионе также ищет представителя в Китае. Его основные задачи — поиск китайских подрядчиков, организация логистики и проведение инспекций на заводе. Работодатель предлагает зарплату от 90 000 до 130 000 рублей и требует знания китайского и английского языков, так как он работает с документами и чертежами.

Екатеринбургский центр связи ищет спичрайтера. Работа предполагает написание речей, подготовку пресс-релизов и презентаций. Приглашают кандидатов с опытом редактирования и написания «живых» речей для сотрудников.

«От 180 тысяч рублей может зарабатывать мастер массажа. Компания готова обучить авторским техникам, предоставить рабочее место и поток клиентов. Оплата мастеру на руки 40%, день в день. График работы гибкий, возможна подработка», — отметили в издании.

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Ранее россиянам подсказали, как найти работу даже без опыта. Для достижения этой цели важно правильно составить резюме, указав информацию об образовании, навыках, участии в различных мероприятиях и готовности к развитию. Также стоит проявить умеренную настойчивость: лучше позвонить в компанию, чем ограничиться только письмом. При подготовке к собеседованию рекомендуется заранее продумать краткую самопрезентацию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Александра Мышляева
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