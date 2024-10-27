Стало известно, как тело льва оказалось на свалке мясоперерабатывающего завода

Льва, погибшего в городе Костополе Ровненской области Украины, специально передали на утилизацию на мясоперерабатывающий завод. Животному, которое, кстати, оказалось львицей, было 20 лет, рассказала изданию «Общественное» директор Ровенского зоопарка Ирина Олиферук.

«Дольше львы не живут. По человеческим меркам ей было 95 лет, она тихо умирала у нас на глазах, и сейчас тяжело смотреть на все эти публикации в соцсетях», — рассказала Олиферук.

Директор объяснила, что животное после смерти отвезли на завод. В комплекте к львице также шли все обходимые документы и акты вскрытия хищника. Производство приняло животное и оставило храниться на полигоне.

«Сейчас завод не работает на полную мощность, поэтому его приняли и хранили на полигоне. Это закрытая территория, и поэтому странно, что кто-то сделал такое фото», — пояснила директор.

Она отметила, что на данный момент у зоопарка нет другой возможности утилизировать мёртвых животных.