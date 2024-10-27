Садальский рассказал о злом роке, который погубил Караченцова

27 октября Николай Караченцов мог бы отпраздновать свой 80-летний юбилей. В эту знаменательную дату легендарного актёра вспоминают коллеги. Не остался в стороне и заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

По словам исполнителя, Караченцов был сильным, красивым и востребованным актёром. Его всегда окружали толпы поклонниц. И если бы не беда, которая приключилась с любимцем публики, то он оставался бы полным энергии и сил даже в свои 80 лет.

«80 лет, по теперешним меркам, для мужчины немного, тем более что Караченцов занимался спортом и всегда держал форму. <…> У каждого своя судьба. Иногда мне кажется, над ним давно витал рок. И те две аварии в один и тот же день в одну и ту же дверь с разницей в 12 лет, и смерть в канун дня рождения — вчера как раз был день памяти», — цитирует Садальского aif.ru.