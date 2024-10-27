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Регион
27 октября, 15:59

Силовики рассказали о попытке ВСУ заглушить частоту «Волга» для сдачи в плен

ВСУ стали глушить частоту для сдачи в плен, но радиоволну запустили в Telegram

ВСУ намеренно глушат на фронтовой линии частоты 149.200, 49.200, 449.200 радиоволны «Волга», предназначенной для сдачи украинских военнослужащих в плен ВС РФ. В качестве ответа на это российские военные запустили «Волгу» в Telegram, сообщили в силовых структурах РФ.

«Их бандитская структура ТЦК утилизирует жителей традиционно пророссийских регионов. А на фронте они специально глушат наши частоты 149.200, 49.200, 449.200, которые мы специально настроили, чтоб мобилизованные ВСУ могли сдаться в плен»,цитирует силовика ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что ВС РФ будут и дальше развивать инициативу с «Волгой». После того как украинские войска начали глушить частоты, в Telegram появился канал обратной связи, куда могут написать те бойцы ВСУ, кто решил сложить оружие. А ещё есть справочник, где опубликована инструкция о том, как добраться до плена живым.

Военный озвучил план действий для желающих сдаться солдат ВСУ
Военный озвучил план действий для желающих сдаться солдат ВСУ

Иногда у украинских военных не остаётся иного выбора, кроме как сдаться в плен армии России. Причём речь даже не о нехватке боевого духа или симпатиях к русским: некоторые подразделения ВСУ попросту укомплектованы неисправным оружием. Ранее Life.ru рассказывал, как в Курской области украинское подразделение в полном составе сдалось в плен, после того как их винтовки заклинили из-за воды после нескольких выстрелов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Farknot Architect

Юрий Лысенко
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