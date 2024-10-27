Силовики рассказали о попытке ВСУ заглушить частоту «Волга» для сдачи в плен

ВСУ намеренно глушат на фронтовой линии частоты 149.200, 49.200, 449.200 радиоволны «Волга», предназначенной для сдачи украинских военнослужащих в плен ВС РФ. В качестве ответа на это российские военные запустили «Волгу» в Telegram, сообщили в силовых структурах РФ.

«Их бандитская структура ТЦК утилизирует жителей традиционно пророссийских регионов. А на фронте они специально глушат наши частоты 149.200, 49.200, 449.200, которые мы специально настроили, чтоб мобилизованные ВСУ могли сдаться в плен», — цитирует силовика ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что ВС РФ будут и дальше развивать инициативу с «Волгой». После того как украинские войска начали глушить частоты, в Telegram появился канал обратной связи, куда могут написать те бойцы ВСУ, кто решил сложить оружие. А ещё есть справочник, где опубликована инструкция о том, как добраться до плена живым.