Ozon проведёт проверку после скандала с продажей рецептурного обезболивающего
В Ozon ответили на публикацию SHOT ПРОВЕРКИ, в которой говорилось о продаже на маркетплейсе сильнодействующего обезболивающего препарата, который может вызывать наркотический эффект. При этом покупатели открыто обсуждают в комментариях к товару способы подделать рецепт для его приобретения. В пресс-службе организации заверили Life.ru, что усилят проверку сообщений от пользователей.
«Ozon тщательно следит за контентом: перед попаданием на площадку комментарии проверяются модерацией с помощью моделей машинного обучения, а также вручную. Мы проведём проверку и доработаем механизмы модерации, чтобы подобные комментарии не попадали на площадку», — пояснили в Ozon.
В компании напомнили, что маркетплейс не ведёт торговлю, а является всего лишь площадкой для продажи рецептурных препаратов лицензированными аптеками. Поэтому покупатели бронируют препараты, а выкупают их в аптеке, где фармацевт обязан проверить предъявляемый рецепт.
Как писал Life.ru, на маркетплейсе Ozon продаётся сильнодействующее обезболивающее средство, которое иногда используется вовсе не по назначению. Препарат оказывает наркотический эффект, при этом стоимость одной упаковки составляет всего 200 рублей. Предполагается, что его отпускают по рецепту, который попросят предъявить в аптеке при выдаче заказа. Для любителей кайфануть это не стало преградой — в комментариях под товаром множество предложений по подделке рецептов.
ТАСС / Александр Казаков