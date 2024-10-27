Ozon проведёт проверку после скандала с продажей рецептурного обезболивающего

В Ozon ответили на публикацию SHOT ПРОВЕРКИ, в которой говорилось о продаже на маркетплейсе сильнодействующего обезболивающего препарата, который может вызывать наркотический эффект. При этом покупатели открыто обсуждают в комментариях к товару способы подделать рецепт для его приобретения. В пресс-службе организации заверили Life.ru, что усилят проверку сообщений от пользователей.

«Ozon тщательно следит за контентом: перед попаданием на площадку комментарии проверяются модерацией с помощью моделей машинного обучения, а также вручную. Мы проведём проверку и доработаем механизмы модерации, чтобы подобные комментарии не попадали на площадку», — пояснили в Ozon.

В компании напомнили, что маркетплейс не ведёт торговлю, а является всего лишь площадкой для продажи рецептурных препаратов лицензированными аптеками. Поэтому покупатели бронируют препараты, а выкупают их в аптеке, где фармацевт обязан проверить предъявляемый рецепт.