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27 октября, 17:49

Западные Javelin и «Браунинги» стали трофеями ВС РФ при взятии опорника ВСУ

ВСУ бросили западное оружие при отступлении на Южно-Донецком направлении

Разведчики армейского корпуса группировки войск «Восток» захватили очередную партию трофеев во время взятия опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Платон, видео беседы с ним публикует Минобороны России.

ВС РФ захватили очередную партию трофеев в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В этот раз при штурме были захвачены боеприпасы, ПТРК Javelin, крупнокалиберные пулемёты. Часть военнослужащих ВСУ сбежали и бросили всё в опорнике. Оружие было в основном американское, французское, немецкое и других западных стран», – поделился боец.

Он добавил, что всё захваченное оружие и боевая экипировка были иностранного производства. Среди наиболее ценных трофеев ПТРК Javelin и американский крупнокалиберный пулемёт М2 «Браунинг». По словом военного, при наступлении российских войск украинские солдаты бросились бежать, не успев совершить организованное отступление.

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Ранее российский десант затрофеил бронеавтомобиль «Козак» украинского нацбатальона «Кракен» в одном из приграничных районов Курской области. Механик-водитель с позывным Мотор в видео Минобороны рассказал, что боевики на ББМ застряли в трясине во время бегства от наступающих сил ВС РФ.

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Telegram / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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