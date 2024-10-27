Западные Javelin и «Браунинги» стали трофеями ВС РФ при взятии опорника ВСУ

Разведчики армейского корпуса группировки войск «Восток» захватили очередную партию трофеев во время взятия опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Платон, видео беседы с ним публикует Минобороны России.

ВС РФ захватили очередную партию трофеев в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В этот раз при штурме были захвачены боеприпасы, ПТРК Javelin, крупнокалиберные пулемёты. Часть военнослужащих ВСУ сбежали и бросили всё в опорнике. Оружие было в основном американское, французское, немецкое и других западных стран», – поделился боец.

Он добавил, что всё захваченное оружие и боевая экипировка были иностранного производства. Среди наиболее ценных трофеев ПТРК Javelin и американский крупнокалиберный пулемёт М2 «Браунинг». По словом военного, при наступлении российских войск украинские солдаты бросились бежать, не успев совершить организованное отступление.