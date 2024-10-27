Психиатр объяснила, кто такие people pleaser и почему не стоит всем подряд угождать

Есть люди, про которых говорят «приятный во всех отношениях». Однако у специалистов для них есть другое, более подходящее определение — people pleaser или человек-угодник. Такие люди слишком заботливые, отзывчивые и неконфликтные, что не может не радовать окружающих. Однако для них самих такая обходительность может закончиться плачевно, заявила врач-психиатр, психотерапевт Виктория Читлова в беседе с РИА «ФедералПресс».

По словам эксперта, постоянная забота о других и пренебрежение своими потребностями может привести к истощению и эмоциональному выгоранию, а также потере самоидентичности. Находясь в постоянном страхе не оправдать чьи-то надежды, человек может впасть в глубокий стресс.

«Образ самого себя искажён, человек, не уточняя для себя, кто он такой и чего хочет или не хочет на самом деле, носит маску, через которую презентует себя миру. Для нервной системы этот режим расценивается однозначно — как ложь», — предупредила специалист.

Окружающие могут начать воспринимать поведение такого человека как должное и обесценивать его старания. Поэтому с этим состоянием необходимо бороться. По словам Читловой, лучшим решением будет обратиться за помощью к специалисту, который поможет найти причину возникновения проблемы и избавиться от неё.