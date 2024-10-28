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28 октября, 01:54

Советская Мэри Поппинс могла стать миллионершей при отказе от замужества с Шеллом

Сестра Шелла предлагала Наталье Андрейченко 150 тысяч долларов за отказ от брака

Наталья Андрейченко на презентации книги «Откровение». Обложка © Telegram / Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко на презентации книги «Откровение». Обложка © Telegram / Наталья Андрейченко

Накануне свадьбы с актёром Максимилианом Шеллом артистке Наталье Андрейченко предложили 150 тысяч долларов за отмену бракосочетания. С таким предложением к ней обратилась сестра Шелла, которая так и не смогла смириться с их отношениями.

«Если ты обменяешь это на рубли, тебе хватит до конца жизни. Поэтому давай так, мы отдельно, а ты отдельно», – поделилась воспоминаниями Андрейченко в шоу «Эксклюзив» на Первом канале.

Актриса призналась, что заявление родственников мужа повергло её в шок. Наталья отказалась от предложения и предпочла выйти замуж по любви. В браке пара прожила больше 20 лет — в 2005 году состоялся развод.

А ранее Андрейченко описала ощущения во время клинической смерти —подобное ей пришлось пережить два раза. По словам артистки, в этот момент она могла находиться в нескольких местах одновременно, путешествовать по временам и летать над городами. В жизни актриса внутренне свободна и, несмотря на творческую профессию, имеет «конструктивное, эпическое» сознание.

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Алена Пенчугина
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